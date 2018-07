Constanta. Tineri suspectati de consum de substante cu efect psihoactiv, depistati de politistii locali Astazi, politistii locali constanteni au depistat doi tineri suspectati de consum de substante cu efect psihoactiv.Angajatii din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta, care se ocupau cu siguranta publica in zona strazii Stefan cel Mare, au sesizat faptul ca doua persoane de sex masculine, cu varsta de aproximativ 30 de ani au devenit agitati la vederea lucratorilor institutiei.Tinand cont de faptul ca persoanele in cauza erau intr o stare euforica s a procedat la legitimarea acestor ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

