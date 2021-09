Constanta: Tanar, retinut dupa ce a sustras o masina si a condus fara permis

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 10 septembrie 2021, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au retinut un tanar de 19 ani, din Alba Iulia, care este cercetat pentru tentativa de furt, furt calificat, furt in scop de folosinta si conducere fara permis. In sarcina tanarului s-a retinut faptul…

- La data de 23 august 2021, polițiștii rutieri din Alba Iulia, au reținut, pentru 24 de ore, un tanar de 25 de ani, din municipiul Tarnaveni, județul Mureș, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de conducere fara permis, conducere sub influența alcoolului și furt in scop de folosința.…

- Retinut pentru savarsirea infractiunii de furt calificat. Barbatul ar fi patruns, prin efractie, in incinta unei societati comerciale din municipiul Constanta.La data de 6 august a.c., politisti din cadrul Sectiei 3 au identificat un barbat, de 26 ani, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat.Astfel,…

- Barbat retinut de politistii constanteni pentru furt calificat. Acesta ar fi sustras din incinta unui supermarket mai multe produse electronice si alimentare.Urmare a cercetarilor in doua dosare penale care vizeaza savarsirea infractiunilor de furt calificat si furt, politisti din cadrul Sectiei 2 au…

- Astazi, 17 iunie 2021, in jurul orei 02.00, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos, in timp ce acționau pe DJ 107B, raza localitații Santimbru, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar, de 23 ani, din Cugir. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca tanarul…