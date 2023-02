Constanta, sub cod galben si portocaliu de vant si viscol! Unde puteti suna daca aveti probleme Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, incepand din aceasta seara, de la ora 20:00 si pana maine seara, ora 20:00, municipiul Constanta se va afla sub cod galben de vant si viscol. In acest interval, vor fi intensificari ale vantului, cu rafale, in general, de 50...70 km h, astfel ca zapada va fi spulberata. In special, in aceasta noapte va ninge si vor fi perioade cu viscol si vizibilitate redusa. De asemenea, din aceasta noapte, de la ora 02:00 si pana maine seara, la ora 20:00, mu ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

