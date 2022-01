Constanta. Spitalul de Boli Infectioase va fi redeschis la finalul lunii februarie 2022

Mihai Lupu, presedintele CJC, a confirmat pentru ZIUA de Constanta ca, in urma discutiilor purtate cu ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, Spitalul de Boli Infectioase Constanta va fi deschis la finalul lunii februrarie a acestui an. Presedintele CJC a mentionat ca deschiderea se va face etapizat. Acesta a mai adaugat ca spera ca pana atunci, sa fie acordate toate avizele necesare redeschiderii in conditii de siguranta. ...