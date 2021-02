Constanta. Soferi, opriti de politisti in trafic. Ce au descoperit agentii Mai multe infractiuni la regimul rutier, au fost constatate de politistii din judetul Constanta. La data de 11 februarie a.c., in jurul orei 07.40, politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat un barbat, de 31 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul I.C. Bratianu din municipiul Constanta, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 11 februarie a.c., in jurul orei 06.30, patrula mixta, formata din politist din cadrul Sectiei 5 si jandarm di ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 9 februarie a.c., in jurul orei 17.40, politisti din cadrul Sectiei 1au identificat, pe strada Decebal din municipiul Constanta, doi tineri, de 19, respectiv 20 de ani, care, in urma verificarilor, s a stabilit faptul ca acestia ar fi trebuit sa se afle in carantina la domiciliu.Cei doi au…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti: soferi bauti si fara carnet.La data de 21 ianuarie, in jurul orei 14.30, politisti din cadrul Sectiei 4 Rurala Medgidia au identificat un barbat, de 32 de ani, care a condus un autoturism pe strada Rasaritului din localitatea Ciocarlia, in timp…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politistii din judetul Constanta. La data de 9 ianuarie a.c., in jurul orei 03.10, politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia au identificat un barbat, de 27 de ani, care a condus un autoturism pe strada Soseaua Constantei din municipiul Mangalia,…

- La data de 4 ianuarie 2021, in jurul orei 06,00, politistii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș, in timp ce acționau pe raza localitații Sasciori, l-au depistat pe un tanar de 23 de ani din comuna Jina, județul Sibiu, care conducea un autoturism fara sa dețina permis de conducere pentru nici o categorie…

- In ambele cauze, politistii din Tulcea au intocmit dosare de cercetare penala.La data de 21 decembrie a.c., politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Tulcea au depistat un barbat in varsta de 32 de ani, din Bestepe, in timp ce conducea un auto pe strada Isaccei, din municipiu, fara…

- Soferi depistati la volan fara permis sau cu permisul suspendat S au intocmit dosare penale La data de 14 decembrie , in jurul orei 01.10, politisti din cadrul Sectiei 4 Rurala Medgidia au identificat un barbat, de 39 de ani, care a condus un autoturism pe strada Caminului din comuna Poarta Alba, fara…

- La data de 24 noiembrie 2020, in jurul orei 06,30, polițiștii Serviciului Rutier l-au depistat pe un barbat de 42 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe B-dul Ferdinand din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice.In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Ieri, in jurul orei in jurul orei 09.30, politistii rutieri din cadrul Politiei municipiului Gherla au depistat un barbat de 52 de ani, din municipiul Gherla, in timp ce conducea un autoturism pe DN1C, in afara localitatii Bunesti, desi avea dreptul de a conduce autovehicule suspendat. De asemenea,…