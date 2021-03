Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a avutloc, in Dana Pasageri a Portului Constanta, deschiderea oficiala a Exercitiului multinational "Sea Shield 21" Florin Goidea, directorul general al CN APM SA Constanta, a participat la acest eveniment apreciat ca fiind cel mai mare si complex exercitiu multinational NATO organizat de Fortele…

- Deschiderea oficiala a Exercitiului multinational "Sea Shield 21" este programata sambata, 20 martie, ora 13.00, la Terminalul Pasageri din portul Constanta, Peste 2.400 de militari din opt state, 18 nave de lupta si 10 aparate de zbor, participa, in perioada 19 29 martie, la ,,Sea Shield 21", cel mai…

- Analistul militar Ion Petrescu a fost prezent la DefenseRomania, unde in cadrul unui interviu a discutat despre exercițiul „Poseidon 21”, analizand regiunea Marii Negre și pericolele din acesta zona. In cadrul „Poesidon 21”, primul exercițiu multinațional intrunit organizat cu succes de Forțele Navale…

- Marele istoric roman Vasile Parvan 1882 1927 a iubit cu pasiune Dobrogea, acest taram milenar, incarcat de cultura si de istorie, si pe care el il asemuia cu o cetate marginita de apele Dunarii si de undele Marii Negre. A lucrat din greu, a cercetat si a scris opere memorabile, ce au ramas pietre de…