Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis marți, 12 octombrie, o avertizare de un cod portocaliu și cod galben de ploi insemnate cantitativ si intensificari ale vantului, ce vizeaza sud-estul tarii, pana miercuri dimineata. Potrivit ANM, primul cod galben intra in vigoare de marti, de la ora 14.00, pana miercuri la ora…

- Duminica, 10 octombrie, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor din Constanta, HC Dobrogea Sud primeste vizita celor de la CS Minaur Baia Mare, intr-o partida contand pentru etapa a sasea a Ligii Nationale de handbal masculin. Incepand de miercuri, echipa constanteana se antreneaza in formula completa,…

- Simona Halep se marita, astazi, 15 septembrie, cu milionarul Toni Iuruc. Cununia civila va fi organizata pe malul marii, iar petrecerea de dupa va avea loc la un club de fițe din stațiunea Mamaia. Tatal campioanei din Constanta, Stere Halep, a dezmintit zvonurile legate de marele eveniment. Ce nu se…

- Administratia Naționala de Meteorologie (ANM)a emis doua coduri de vreme extrema. Meteorologii au anunțat Cod Galben și Cod Portocaliu de vijelii și ploi torențiale, cantitati de apa insemnate in cea mai mare parte a tarii, inclusiv in Bucuresti.

- Meteorologii au actualizat avertizarea anterioara de furtuni și instabilitate atmosferica și au emis un nou Cod Portocaliu pentru sudul, centrul și estul Romaniei, valabil de la ora 14 și pana maine dimineața. Potrivit meteorologilor in intervalul 18 august, ora 14.00 – 19 august, ora 06.00, in nordul…

- Jucatoarea din Constanta a debutat astazi la tuneul de la Cincinatti, contra Magdei Linette.Simona Halep se confrunta cu noi probleme medicale, dupa ruptura musculara de la gamba stanga, din luna mai, care a fortat o sa ia o pauza de trei luni.Astazi, numarul 14 mondial a debutat in turneul de la Cincinnati,…

- Meteorologii au emis o noua atentionare Cod galben privind disconfort termic accentuat, pentru marti, miercuri si joi, in Capitala si in zece judete din sudul si sud-estul tarii, potrivit news.ro. Totodata, pana miercuri dimineata, este Cod galben de furtuni in 17 judete din Moldova, nordul…

- Schimbarea brusca a vremii a golit statiunile de pe litoral. Ploaia puternica și vantul i-au gonit pe turiști de pe plaje in Constanța, dar și in stațiunea Mamaia. Meteorologii au emis un Cod portocaliu de ploi si vijelii in judetul Constanta. Vor fi descarcari electrice și intensificari ale vantului,…