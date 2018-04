Constanta se mandreste cu voi! Primele rezultate ale olimpicilor de la malul marii Saptamana aceasta a fost una de foc pentru sute de elevi constanteni calificati la fazele nationale ale diferitelor olimpiade, foarte multe gazduite anul acesta si de Constanta.Saptamana aceasta a fost una de foc pentru sute de elevi constanteni calificati la fazele nationale ale diferitelor olimpiade, foarte multe gazduite anul acesta si de Constanta. Deocamdata, am cules rezultatele doar unora dintre aceste competitii la varf si putem spune cu mandrie ca din nou Constanta a fost pe podiumuri. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

