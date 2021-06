Constanta. Se inaugureaza Gradina senzoriala Adi Barar pentru elevii cu dizabilitati

Stiri pe aceeasi tema

- La Timișoara vom avea, din aceasta saptamana, o gradina urbana, amenajata in spatele cladirii principale a Universitații de Vest Timișoara. Este un nou concept de amenajare peisagistica și mobilare urbana, care sa dezvolte funcțiuni productive, cu o gradina de legume, gard fructifer, arbuști productivi,…

- Membrii Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilitați – sucursala Oradea, au raspuns pozitiv apelului pentru donare de sange, in contextul crizei de sange de la Centrul de Transfuzie Sanguina din Oradea.

- Miercuri, 12 mai, in 124 de unitați de invațamant din județul Maramureș, organizate ca centre de evaluare, elevii din clasa a VI-a au susținut prima proba scrisa, la limba și comunicare. Din totalul de 4198 de elevi inscriși pentru aceasta proba, au fost prezenți 3854 de elevi, iar 344 au absentat.…

- Recent, consilierii județeni au aprobat stabilirea numarului și a cuantumului burselor de ajutor social aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din invațamantul special de stat din județul Maramureș. Astfel, s-a aprobat acordarea unui numar de 615 burse de ajutor social, in cuantum de 100 lei,…

- Liga Studenților ”Pintea Viteazul” (LSPV) iși dorește sa deschida noi orizonturi prin informarea și susținerea elevilor din Maramureș, dar și a celor din județele vecine, cu privire la oferta educaționala propusa de Centrul Universitar Nord din Baia Mare și totodata, prin oportunitațile pe care le au…

- Elevii de clasa a VIII-a pot invața, mai nou, pentru Evaluarea Naționala de pe TikTok , Youtube, Instagram și Facebook, prin intermediul unor video-uri educaționale care conțin cele mai importante concepte din materia de Limba și literatura romana. Examenul elevilor de clasa a VIII-a este unul dintre…

- „Theater Ability” este un proiect inițiat de cinci tineri: Alina Fabri, Otniel Floruț, Denisa Cocoroveanu, Denis Halasz și Ernest Slach, membri ai Teatrului Portabil Timișoara. Scopul acestuia este de a face teatrul accesibil tuturor, in special persoanelor cu dizabilitați. Timp de șase luni, aproximativ…

- Mai mult echilibru cu Feng Shui: vechea invațatura chineza nu poate fi utilizata doar in interior, ci are posibilitatea sa asigure pace și armonie și in gradina. Nu depinde de anumite plante sau de un stil anume de design, putand fi aplicate metodele de baza intr-o curte, gradina sau pe terasa. Scopul…