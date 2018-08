Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitar-veterinare au fost autorizate sa inceapa vineri eutanasierea porcilor domestici crescuti in gospodariile si fermele private din alte doua localitati rurale din judetul Constanta de pe...

- "Urmarim foarte atent evolutia pestei porcine africane in Romania. Masuri exceptionale, precum supravegherea consolidata si alocarea de resurse umane adecvate, trebuie aplicate de autoritatile romane pentru a asigura gestionarea actualelor focare si izolarea bolii", a mentionat purtatorul de cuvant…

- Autoritațile timișene sunt in alerta dupa ce pesta porcina africana, care are o evolutie deosebit de dinamica pe teritoriul Romaniei și se extinde cu repeziciune, a ajuns in județele Bihor, Salaj, Satu Mare, Tulcea, Constanta, Braila și Ialomita. Avand in vedere riscul major generat de posibilitatea…

- Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Tulcea a demarat o actiune de sacrificare a tuturor suinelor din localitatile unde s-au inregistrat cazuri de pesta porcina africana (PPA), de creare, astfel, a unei zone libere de PPA, pentru a izola virusul si a limita extinderea…

- Pana la aceasta ora virusul pestei porcine africane a fost depistat in patru judete, respectiv Satu Mare, Tulcea, Braila si Constanta, anunta Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.

- Virusul pestei porcine africane (PPA) a fost confirmat vineri seara la porcii dintr-o gospodarie din localitatea Crestur, judetul Bihor, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor...

- Virusul pestei porcine africane (PPA) a fost confirmat joi, la un porc, intr-o gospodarie din localitatea Istria, judetul Constanta, informeaza Agerpres, citand Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). “In urma confirmarii diagnosticului de catre Institutul…

- Autoritatile din judetul Galati iau masuri sporite de securitate, dupa identificarea de cazuri de pesta porcina in judetul Tulcea, ultimul focar fiind descoperit in urma cu cateva zile peste Dunare, in localitatea tulceana Grindu, a anuntat miercuri subprefectul Mihai Manoliu, in cadrul unei sedinte…