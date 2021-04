Constanţa scapă de restricţiile de weekend. Când se va întâmpla acest lucru Constanta scapa de restrictiile de weekend incepand de astazi. Incidenta cazurilor de imbolnavire cu noul coronavirus a scazut sub 3,5 la mia de locuitori in municipiul Constanta. Antreprenorii isi vor putea tine deschise afacerile si dupa ora 18.00, iar declaratiile pe proprie raspundere se vor folosi dupa ora 22.00. Municipiul Constanta s-a incadrat in limita de incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile mai mare de 4 si mai mica de 7,5/1000 de locuitori, motiv pentru care au fost dispuse mai multe masuri. Toate s-au aplicat pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 28 martie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Nu vor fi restricții suplimentare in noaptea de Inviere, dimpotriva, in noaptea de Inviere vor fi mai puține restricții, fiindca ne dorim ca oamenii sa poata merge la biserica”, a ținut sa precizeze, miercuri, Klaus Iohannis. Dupa ce a fost sa vada personal cum stau lucrurile la centrul mobil de vaccinare…

- Incidenta in municipiul Constanta, pentru ultimele 14 zile, este de 3,75 cazuri la mia de locuitori, in scadere fata de ieri cand a fost raportata incidenta de 4,1 de cazuri la mia de locuitori. La nivelul judetului Constanta, incidenta este de 2,85 cazuri la mia de infectari, in scadere fata de ieri…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat marti seara, ca va lua parte la slujba de Inviere din acest an, indiferent de restrictiile care vor fi impuse de guvern. El a afirmat la TVR 1 ca isi va asuma o eventuala sanctiune dictata de autoritati, subliniind ca nu indeamna…

- Marcel Ciolacu a afirmat ca in noaptea de Inviere va merge la biserica, indiferent de restricțiile de circulație care ar putea fi impuse. „In noaptea de Inviere merg la biserica, indiferent de situație....

- Președintele PSD susține ca va ignora restricțiile de circulație care ar putea fi impuse in perioada Sarbatorilor de Paște.Ciolacu a explicat ca decizia este una personala și ca va purta masca, se va dezinfecta, dar nu va renunța la slujba din noaptea de inviere.,,Ce facem de sarbatorile pascale? Nu…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, anunta ca, indiferent de restrictiile care vor fi impuse in noaptea de Inviere, el va merge la biserica. Liderul PSD afirma ca nu instiga alte persoane sa procedeze la fel, insa el isi asuma incusiv eventuale sanctiuni. „Ce facem de sarbatorile pascle? Nu stiu, eu o…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, anunta ca, indiferent de restrictiile care vor fi impuse in noaptea de Inviere, el va merge la biserica. Liderul PSD afirma ca nu instiga alte persoane sa procedeze la fel, insa el isi asuma incusiv eventuale sanctiuni. "Ce facem de sarbatorile pascale? Nu…

- Ziarul Unirea DOCUMENT| Comuna Garbova SCAPA de restricții. Incidența de infectare cu Covid-19 a scazut sub 1,5/1000 de locuitori In urma ultimei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Alba, s-a decis ca restricțiile anti-COVID-19 impuse in comuna Garbova sa fie ridicate, incepand…