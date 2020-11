O serie de rute ocolitoare vor fi folosite dupa intrarea in vigoare a masurii carantinarii orasului Ovidiu, anunta Institutia prefectului Constanta. "Spre informarea cetatenilor, pentru a fi pregatiti in momentul in care va intra in vigoare masura carantinarii orasului Ovidiu, va comunicam rutele ocolitoare care pot fi folosite: Autostrada A4; Constanta - DC 86 - Navodari - DJ 226 - Lumina", precizeaza un comunicat transmis sambata AGERPRES. Potrivit sursei citate, traficul va fi deviat, dupa cum urmeaza: * dinspre Constanta catre Ovidiu, pe DN 2A, la sensul giratoriu de la intrarea in orasul…