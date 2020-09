Constanta. Rugaciuni de binecuvantare pentru inceputul anului scolar. Slujba la biserica Sfanta Maria

In conditii normale peste o saptamana ar trebui sa inceapa anul scolar 2020 2021.Astazi, de la ora 09.30, IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfanta Liturghie la biserica "Sfanta Maria" cu hramul "Nasterea Maicii Domnului", situata in Constanta, pe bulevardul 1 Mai Zona Far. Dupa slujba vor fi rostite rugaciuni de binecuvantare pentru inceputul noului an scolar. Credinciosii se vor putea inchina moastelor Sfantului Ioan Botezatorul, Sf. Haralambie, Sfantului Nect ...