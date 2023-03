Constanta retrocedata!: Dosarul celor 25 de hectare din zona Anadalchioi. Achitari sau condamnari! Totul se decide azi. Cine sunt judecatorii

Stiri pe aceeasi tema

- Meciul viceprimarului din Dumesti cu inspectorii de integritate va fi arbitrat de judecatori. Dumitru Pachitac a contestat in fata Curtii de Apel raportul de evaluare al Agentiei Nationale de Integritate prin care se constata ca se afla in conflict de interese. Procesul a inceput ieri, dar cu o amanare.…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a amanat din nou pronunțarea unui verdict in procesul dintre CSA Steaua și FCSB, in privința palmaresului echipei Steaua.Judecatorii de la ICCJ au decis o noua amanare, pentru 28 martie, a recursului formulat de FCSB fața de decizia luata de Curtea de Apel.…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei mai au nevoie de aproximativ doua saptamani pentru a se putea pronunta definitiv in dosarul privind retrocedarea a 25 de hectare din zona Anadalchioi Bratianu Constanta Instanta suprema se va pronunta in cauza pe data de 30 martie 2023.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis vineri, 24 februarie, trimiterea „Dosarului Revolutiei” pentru soluționare la Curtea de Apel Bucuresti, susținand ca nu are competența sa judece acest caz, pentru ca Ion Iliescu nu era șeful Guvernului pe 22 decembrie 1989, ci doar membru al Consiliului FSN.„In…

- Magistratul Ioana Ursache, fost procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, a primit votul unanim al Sectiei pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii pentru a asigura functia de procuror sef adjunct in Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si…

- PUTEREA va prezinta, in exclusivitate, decizia Curtii de Justitie a UE, care arunca in aer și demonstreaza legatura dintre vaccinarea impotriva Covid-19 și reacțiile adverse grave. Astfel, orice roman care s-a vaccinat anti COVID-19 poate cere despagubiri substanțiale in instanța, in cazul in care a…

- Echipa manageriala și colegii din cadrul Curții de Apel Alba Iulia ii adreseaza mulțumiri doamnei Ștefania Dragoe, pentru intreaga activitate desfașurata in cadrul instantei, atat in calitate de judecator, cat și in calitate de vicepreședinte al Curții de Apel Alba Iulia, și ii ureaza mult succes in…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat sa admita apelul si a decis achitarea, in dosarul in care mai multi politisti din cadrul IPJ Timis, printre care si lugojeanul Marian Temu, au fost condamnati in vara anului 2021. Temu, care era seful Politiei Recas, a fost arestat cateva zile la inceputul…