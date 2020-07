Peste 40 de unitati de alimentatie publica de pe litoral au fost amendate cu suma totala de 366.000 de lei, iar in cazul unui fast-food si al unui restaurat activitatea a fost oprita temporar, in urma neregulilor gasite in timpul controalelor efectuate, saptamana trecuta, de inspectorii sanitar-veterinari. Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Constanta a informat luni, printr-un comunicat de presa, ca medicii veterinari, care activeaza in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2020, au verificat, in perioada 13 - 19 iulie, 221 de unitati amplasate in cele sapte zone…