Constanta: RAJA SA si autoritatile locale, impreuna pentru finalizarea lucrarilor intr-un timp cat mai scurt In municipiul Constanta se executa in prezent ample lucrari de modernizare si dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apa potabila si de colectare si tratare a apei uzate. Acestea sunt desfasurate de catre antreprenori si au fost prevazute in zece contracte de lucrari derulate in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare POIM .Investitiile din municipiul Constanta, in valoare de 98,7 mil. euro, cuprind reabilitarea si extinderea retelelor de apa si de canalizare pe o lungime de peste 1 ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

- Purtatorul de cuvant al DSP, Tudorel Ene, a transmis astazi ca incidenta pe municipiul Constanta in ultimele 14 zile este de 6,15 de cazuri la mia de locuitori.Iata cum arata incidenta in localitatile din localitatile din judetul Constanta, in ultimele 14 zile. LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA…

- Salvatorii actioenaza pe bulevardul 1 Mai 27 din municipiul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un copil ramas blocat intre scara interioara a apartamentului…

- OSMTH face un apel catre autoritatile locale si centrale pentru a permite desfsurarea slujbei din noaptea de Inviere, in conditiile in care au aparut deja primele dispute referitoare la faptul ca de Paste vor fi mentinute restrictiile de acum, adica nu se va putea merge la biserica pentru a lua lumina.

- Primaria Municipiului Bucuresti a lansat in dezbatere publica proiectul de hotarare privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale, incepand cu anul 2022. Autoritațile propun ca obligațiile fiscale sa creasca in funcție de inflație, mai exact cu 2,6%. Un calcul estimativ al nivelurilor…

- Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2: „Ma simt ca intr-o birocrație inutila, am intrat in politica pentru a schimba lucrurile. (…) Avem de muncit mult pentru a rezolva aceste lucruri, nu este vina oamenilor ca s-a redirecționat o cerere de aici din 2018. Trebuie sa ducem decizia unde poate fi rezolvata.…

- Atentie, se opreste apa in zona Tomis Nord din municipiul Constanta RAJA SA Constanta va sista furnizarea apei potabile, in ziua de marti ndash; 02 martie 2021, in intervalul orar 08:30 ndash; 18:00, pentru executarea lucrarilor de racordare a unei noi conducte de alimentare cu apa, cu diametrul de…

- Purtatorul de cuvant al DSP, Tudorel Ene, a transmis astazi ca incidenta pe municipiul Constanta este de 2,25 de cazuri la mia de locuitori 702 de cazuri active , iar pe judet 1,35 de cazuri la mia de locuitori 1.040 cazuri active .Ieri,11 februariae, incendta in municipiul Constanta a fost de 2,08…

- Accident rutier in intersectia dintre strada Nicolae Iorga si bulevardul Alexandru Lapusneanu din municipiul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident…