Constanţa: Primul parc de fitness amenajat pe malul mării, pe plaja Modern Iubitorii de miscare in aer liber au la dispozitie primul parc de fitness amenajat pe malul marii, respectiv pe plaja Modern, potrivit unui comunicat de presa remis, marti, de Primaria municipiului Constanta. "In numai doua saptamani, a fost organizat un spatiu de agrement dotat cu 47 de aparate de fitness pentru toate grupele de muschi, o pista pentru alergat, a fost infrumusetat cu arbori, arbusti si flori. Au fost montate banci, cosuri de gunoi si stalpi de iluminat, pentru ca placerea de a face sport sa poata fi satisfacuta si dupa lasarea serii. Avem si o zona de spatiu verde care este dotata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

