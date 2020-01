Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului Eforie, Robert Nicolae Serban, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, fiind acuzat ca ar fi vandut un teren in mod nelegal catre o societate la care viceprimarul localitatii era asociat.

- Dupa trimiterea in judecata a primarului PNL din Timișoara, Nicolae Robu, liberalii primesc o noua lovitura grea in justiție. Primarul orasului Eforie, Robert Nicolae Serban, a fost trimis in judecata. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta il acuza ca a vandut un teren in mod nelegal…

- Mafia imobiliara de pe litoral, pe masa judecatorilor. Primarul din Eforie, Robert Nicolae Șerban, a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu, dupa o serie de percheziții facute in decembrie la primarie.

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a Robert Nicolae Serban, primarul orasului Eforie. Tot in prezenta cauza, procurorii au mai decis trimiterea in judecata a lui Florian Cojea si a Vioricai Greceanu. Conform portalului instantelor de judecata,…

- Nicolae Robu, primarul municipiului Timisoara, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu. "Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta a dispus trimiterea in judecata a 36 de inculpati, pentru savarsirea unui numar total de 120 infractiuni de luare de mita, instigare la luare de mita, dare de mita, instigare la dare de mita, trafic de influenta, fals intelectual, instigare la fals intelectual…

- Un barbat din Bistrița Birgaului a fost trimis in judecata de procurori, pentru tentativa la omor calificat. Incidentul sangeros s-a petrecut la mijlocul lunii august intr-un bar din aceeași localitate, cand agresorul a injunghiat un tanar in varsta de 25 de ani. Pe data de 12 august, seara, intr-un…

- Tanarul de 26 de ani a atacat victima, in varsta de 48, intr-un local din Tomnatic. Aveau conflicte mai vechi, iar in momentul in care au inceput sa se certe, cel tanar a pus mana pe o sticla și l-a lovit cu ea in cap pe barbatul de 48 de ani. Sticla s-a spart, iar unul dintre cioburi l-a taiat pe…