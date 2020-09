Primarul ales al municipiului Constanta, liberalul Vergil Chitac, a declarat, miercuri, ca printre lucrurile pe care le va face imediat ce va prelua mandatul in mod oficial va fi chemarea Curtii de Conturi pentru a verifica legalitatea cheltuirii banului public pana in prezent si a contractelor aflate in derulare. Chitac a mentionat, pe pagina sa de Facebook, ca in mandatul sau de primar va prezenta in mod transparent intreaga activitate a administratiei locale. "Dragi constanteni, peste cateva zile ne intram in drepturi. In mandatul meu, va voi prezenta transparent toata activitatea de la Primarie…