Constanta: Presedintele CCIR Mihai Daraban l-a primit pe Consulul General al Republicii Turcia, intr-o vizita de starsit de mandat

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban, a efectuat marți o vizita de lucru la Camera Economica Federala a Austriei din Viena (WKO), unde i-a intalnit pe Harald Mahrer, președintele WKO, și Karlheinz Kopf, secretar general al WKO.

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, a efectuat astazi, 24 iulie, o vizita de lucru la Camera Economica Federala a Austriei din Viena (WKO), unde a subliniat importanța implicarii Romaniei și Austriei in proiecte economice comune.

- Miercuri, 4 iulie, de la ora 09, la sala Seneca din Hotel Ramada, Constanta, energynomics.ro organizeaza al patrulea eveniment din acest an, in seria dedicata Eficientei Energetice: "Inovatie si solutii verificate pentru eficienta energetica", in cadrul campaniei energynomics.ro ldquo;Eficienta energetica…

- Salonul Nautic si Auto "Tomis Yachtldquo;, editia a 21 a, a fost deschis oficial ieri, in Portul Turistic Tomis Constanta, de catre Danut Juganaru, directorul general al Camerei de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, si de catre Decebal Fagadau, primarul municipiului Constanta. "Tomis…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban, participa in perioada 20-21 iunie la Intalnirea Șefilor Permanenți ai Comitetelor Naționale ICC. Reuniunea se desfașoara la Sediul Camerei Internaționale de Comert de la Paris și propune spre dezbatere Prioritațile Strategice…

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta CCINA , in parteneriat cu Primaria Constanta, organizeaza, in perioada 21 24 iunie 2018, cea de a XXI a editie a Salonului Nautic si Auto TOMIS YACHT 2018. Evenimentul se va desfasura in Portul Turistic Tomis Constanta. Producatorii autohtoni,…

- Fostul ministru al Turismului Mircea Titus Dobre si deputatul Gabriela Podasca au anuntat, miercuri, ca au demisionat din PSD si s-au inscris in partidul ProRomania, condus de Victor Ponta. Dobre a spus ca un singur om a confiscat Guvernul si Parlamentul si realizeaza legi in interes personal, aratand…