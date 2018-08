Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a sustinut joi, la Constanta, ca modul in care coalitia de guvernare a votat Legea offshore, pentru exploatarea resurselor naturale ale Romaniei din platoul continental al Marii Negre, denota satisfacerea intereselor unui grup in detrimentul necesitatilor statului roman.



"Dupa tot circul si situatia fara precedent pe care am trait-o in ultimele luni, si anume Guvernul propune o lege, Senatul adopta acea lege cu voturile PSD - ALDE, Camera Deputatilor, in comisie, adopta acea lege; cu o ora inainte de vot vine domnul Dragnea si schimba total legea…