- Pompierii au intervenit la Rafinaria Petromidia si dupa lichidarea incendiului izbucnit vineri, actiunea acestora, de racire a instalatiilor, continuand pana sambata dimineata, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea". Potrivit purtatoarei de cuvant a ISU, Anamaria…

- Imagini copleșitoare au fost publicate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența, vineri, dupa anihilarea incendiului de la Rafinaria Petromidia din Navodari. Fotografiile izbanzii, publicate pe pagina de facebook a instituției arata bucuria, dar și efortul uriaș depus de pompieri, pentru reușita.…

- Angajatul dat disparut in urma explozie de la Rafinaria Petromidia a fost gasit decedat, a anuntat, vineri, prefectul judetului Constanta, Silviu Cosa. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea anuntase ca in urma exploziei au fost inregistrate sase victime, dintre care una…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea informeaza ca, in urma exploziei de la Rafinaria Petromidia, au fost inregistrate sase victime, dintre care una este data disparuta, la fata locului fiind prezent si secretarul de stat Raed Arafat. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Dobrogea,…

- Incendiu in localitatea Sacele, judetul Constanta.Pompierii au fost solicitati sa intervina in aceasta seara, in judetul Constanta.Conform primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", s a produs un incendiu la un magazin de pe strada Morii, in localitatea Sacele.Misiunea…

- Incendiu in Cumpana. Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi in judetul Constanta.Conform primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", s a produs un incendiu in localitatea Cumpana, pe strada Salciilor.Focul se manifesta la mobila dintr o baie. ...

- Pomperii actioneaza pe strada Ion Lahovari din Constanta. In dimineata acestei zile, 22 aprilie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta. Din primele informatii, pompierii au intervenit pentru asigurarea masurilor de prevenire si stingere…