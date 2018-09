Constanta. Politistii au identificat o tanara banuita de furt dintr-un magazin La data 3 septembrie a.c., ora 15.30, politistii din cadrul Sectiei 2 au identificat o tanara, in varsta de 19 ani, din Constanta, care ar fi sustras, dintr un magazin, diverse articole de imbracaminte, informeaza Inspectoratul de Politie judetean Constanta.Persoanei vatamate i a fost recuperat si inmanat prejudiciul in valoare de 60 de lei.In cauza s a intocmit dosar penal. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

