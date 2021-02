Constanta. Politia si Jandarmeria au stricat distractia dintr-un club din Zona Sala Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema

- Sunt nemulțumiți atat activiștii, cat și reprezentanții industriei, in timp ce Ministerul Mediului nu reacționeaza public in nici un fel, noteaza G4Media.ro Marturia agresorului din parc. A cedat in fața polițiștilor. Mama baiatului: Nu e prima data SUMAL este, sau ar trebui sa fie o baza de…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a participat, miercuri, impreuna cu ministrul Mediului, Barna Tanczos, la o sedinta in sistem videoconferinta cu reprezentantii guvernului in teritoriu si sefii structurilor judetene ale MAI pe tema intrarii in vigoare a noului sistem de monitorizare a lemnului taiat…

- IPS Teodosie s-a ales cu o plangere penala, dupa ce un localnic din Constanța a reclamat faptul ca la slujba de Boboteaza s-au strans 10.000 de oameni la indemnul ierarhului de la malul marii, acuzandu-l pe acesta de infracțiunea de comiterea infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor. Ierarhul…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a ținut miercuri dimineața slujba in Catedrala Arhiepiscopala „Sf. Ap. Petru și Pavel” din Constanța, la care au venit zeci de credincioși. Anunțul inițial al lui Teodosie IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a declarat luni ca circa 10.000 de oameni sunt așteptați…

- Circa 10.000 de oameni sunt așteptați la slujba de Boboteaza, care se va desfașura in Portul Tomis, unde vor fi aruncate in mare și tradiționalele cruci, a declarat, luni, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care spune ca „daca ne ascundem de sarbatori inseamna ca vrem sa fim biruiți de boala”. IPS…

- Circa 10.000 de oameni sunt așteptați la slujba de Boboteaza, care se va desfașura in Portul Tomis, unde vor fi aruncate in mare și tradiționalele cruci, a declarat, luni, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care spune ca „daca ne ascundem de sarbatori inseamna ca vrem sa fim biruiți de boala”. IPS…

- Preotul din comuna prahoveana Filipestii de Targ este acuzat ca ar fi agresat fizic un copil de sase ani, dupa ce acesta a aruncat cu o petarda pe strada. Parintii sustin ca omul bisericii le-a urecheat copilul, iar apoi l-a cautat prin buzunare. Poliția a demarat o investigație in acest caz, scrie…

- Mai mulți polițiști și jandarmi au scos cu forța ieri credincioșii prezenți la o slujba oficiata de IPS Teodosie in catedrala arhiepiscopala din Constanța. Motivul a fost acela ca mai mulți credincioși nu ar fi respectat legislația privind distanțarea fizica și portul maștii in condițiile in care…