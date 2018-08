Constanta. Petrecareti care tulburau linistea locatarilor din zona si ingreunau traficul, amendati de politistii locali Astazi, 31.08.2018, in jurul orelor 16.45 politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au sanctionat contraventional o femeie in varsta de 53 de ani din municipiul Constanta si care era responsabila de organizarea unei petreceri cu lautari care foloseau instrumente de sonorizare cu un volum fonic ridicat.La eveniment participau mai multe persoane care tulburau linistea locatarilor din zona si ingreunau traficul rutier de pe strada Dacia din centrul orasului Constanta, ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

