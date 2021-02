Stiri pe aceeasi tema

- Dragorul Maritim "Locotenent Lupu Dinescu" (DM-25) a parasit joi Portul Militar Constanta, pentru a desfasura misiuni de asigurare a securitatii colective a NATO, in Marea Neagra, ca parte a Gruparii Navale Permanente NATO de Lupta Contra Minelor Marine SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Countermeasures…

- Fortele Navale Romane organizeaza Exercitiul "Poseidon 21", in perioada 26 februarie ndash; 6 martie, primul exercitiu multinational intrunit din anul 2021, desfasurat in Marea Neagra, la care participa peste 700 de militari romani si straini, care vor utiliza 13 nave militare, noua aparate de zbor,…

- Peste 700 de militari din șase țari NATO se vor instrui in Marea Neagra, sub comanda Forțelor Navale Romane. Exercițiul se numește Poseidon 21 și va incepe vineri, informeaza Mediafax. Forțele Navale Romane organizeaza in perioada 26 februarie - 6 martie exercițiul Poseidon 21. Este primul…

- Peste 700 de militari din șase țari NATO se vor instrui in Marea Neagra, sub comanda Forțelor Navale Romane. Exercițiul se numește Poseidon 21 și va incepe vineri. Forțele Navale Romane organizeaza in...

- Peste 700 de militari din sase tari NATO se instruiesc, in Marea Neagra, sub comanda Fortelor Navale Romane.Fortele Navale Romane organizeaza Exercitiul "Poseidon 21", in perioada 26 februarie ndash; 6 martie, primul exercitiu multinational intrunit din anul 2021, desfasurat in Marea Neagra, la care…

- Militari din cadrul Fortelor Navale si Fortelor Aeriene Romane au desfasurat vineri, un exercitiu cu militari americani, in Marea Neagra, la aceasta misiune participand fregata Marasesti, patru aeronave F-16 si un elicopter IAR-330, respectiv distrugatorul USS Porter si un tanc petrolier, apartinand…

- Militari din cadrul Fortelor Navale si Fortelor Aeriene Romane au desfasurat vineri, un exercitiu cu militari americani, in Marea Neagra, la aceasta misiune participand fregata Marasesti, patru aeronave F-16 si un elicopter IAR-330, respectiv distrugatorul USS Porter si un tanc petrolier, apartinand…

- In Sala Sporturilor din Constanta se vor disputa doar doua meciuri dintre cele patru stabilite initial. Turneul gazduit, in acest weekend, de Constanta in cadrul Ligii Nationale de baschet feminin se deruleaza fara echipa locala, Phoenix CSU Simona Halep, care nu poate participa din cauza problemelor…