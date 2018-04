Stiri pe aceeasi tema

- Vineri 13 aprilie a.c., peste 50 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta vor asigura masurile de ordine publica, in scopul desfasurarii intr un climat de normalitate civica a ceremoniilor religioase prilejuite sarbatorirea hramului manastirii Dervent ndash; Izvorul Tamaduirii…

- Peste 6.000 de politisti vor asigura ordinea publica pe intreg teritoriul tarii in perioada sarbatorilor de Pasti. Echipe de politisti vor fi dislocate si la cele peste 1300 de biserici, iar noul Serviciu National Unic pentru Apelurile de Urgenta 112 va functiona in regim alert. Despre aceasta a anuntat…

- „Misiunile politiștilor locali au în vedere prevenirea si combaterea oricaror fapte care aduc atingere legilor si normelor de convietuire sociala, depistarea, identificarea si dispunerea masurilor legale împotriva celor care comit fapte antisociale”, spun reprezentantii Primariei.…

- In perioada Sarbatorilor Pascale, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava va asigura, alaturi de efective din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Suceava si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Bucovina" Suceava, masurile de ordine publica pe timpul manifestarilor ...

- Trei barbati au ajuns in arestul Inspectoratului de Politie al Judetului Gorj dupa ce au fost implicati intr-un scandal la sfarsitul saptamanii trecute. Este vorba de un barbat, de 35 de ani, banuit de savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare, distrugere și tulburarea ordinii…

- Iustinian Cotojman, din Targu Jiu, este si preot, si jandarm, iar timpul si-l imparte intre slujbele la biserica din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean „Tudor Vladimirescu” din Gorj si misiunile operative, la care nu vrea sa renunte, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In perioada 2 – 4 martie, jandarmii montani maramureseni impreuna cu cadre ale Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures, ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Maramures si cu alte structuri din Ministerul Afacerilor Interne, vor asigura masurile de ordine si siguranta publica pe timpul…

- Intalnirea dintre cele doua formatii are loc duminica, pe stadionul „Dan Paltinisanu” de la ora 18.00. Jandarmii recomanda suporterilor sa nu se implice in incidente care ar putea duce la tulburarea ordinii si linistii publice. Totodata, jandarmii informeaza suporterii ca legislatia in vigoare interzice…