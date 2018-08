Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta si ai Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Porturi Maritime, sub coordonarea procurorilor DIICOT Constanta au constatat in flagrant delict, in cinci zile, 53 de infractiuni de trafic si detinere de droguri de risc…

- Politistii au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care puteau afecta linistea comunitati. Politia Romana a intervenit la peste 3.300 de evenimente, au fost aplicate 9.115 sanctiuni contraventionale, fiind constate peste 800 de infractiuni.

- Politistii din intreaga tara au intervenit, in ultimele 24 de ore, la peste 3.200 de evenimente, au constatat peste 870 de infractiuni, iar pentru neregulile constatate in trafic au retinut 489 de permise de conducere.Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de catre Politia Romana,…

- Politistii au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care puteau afecta linistea comunitatii. Politia Romana a intervenit la peste 3.800 de evenimente si au fost aplicate peste 8.300 de sanctiuni contraventionale.

- In ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 3.500 de sesizari venite din partea cetațenilor, iar in urma activitaților desfașurate au constatat peste 700 de infracțiuni și au aplicat peste 8.300 de sancțiuni contravenționale. La data de 17 ...

- Politia Romana anunta ca, in urma interventiilor din ultimele 24 de ore, au fost date amenzi de aproape 3.000.000 de lei, fiind confiscate bunuri de 20.000 lei. De asemenea, politistii au ridicat 510 permise de conducere. Politia Romana anunta ca, in urma interventiilor din ultimele 24…