De la inceputul anului școlar, in Constanța, 137 de cadre didactice, 254 de elevi și 78 de studenți s-au infectat cu SARS-CoV-2, potrivit unui comunicat transmis, marți, de Prefectura Constanța De asemenea, au mai fost infectate și 39 de persoane, angajate in unitațile de invațamant, potrivit sursei citate. Totodata, in randul personalului medical din județul Constanța, de la debutul pandemiei de coronavirus și pana in prezent au fost raportate 608 cazuri de infectare: 146 de medici, 259 de asistenți medicali și 203 angajați personal auxiliar. De la debutul pandemiei, la nivelul județului Constanța…