- INS: Rata inflatiei este in scadere Rata inflatiei este în scadere, potrivit datelor publicate astazi de Institutul National de Statistica referitoare la evolutia din luna aprilie. Statistica oficiala arata ca inflatia anuala calculata din aprilie 2019 pâna luna trecuta s-a redus…

- Resursele de energie primara au scazut cu 2,4%, in primul trimestru al anului, fata de aceeasi perioada din 2019, in timp ce consumul final de energie electrica s-a diminuat cu 2,2%, la nivel comparativ, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS). Conform…

- Peste 115.800 persoane inactive, respectiv forta de munca potentiala aditionala, doreau sa lucreze in 2019, in scadere cu 51,3% fata de anul anterior, insa aceste persoane fie nu cautau de lucru, fie nu erau disponibile sa inceapa lucrul, releva datele Institutului National de Statistica (INS). Conform…

- Productia industriala a fost mai mica, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 2,6% fiecare, in primele doua luni din 2020, comparativ cu perioada similara a anului trecut, informeaza marti Institutul National de Statistica. Astfel,…

- Numarul de inmatriculari de persoane fizice si juridice a scazut in primele doua luni din 2020 cu 27,17%, comparativ cu perioada similara din 2019, la 21.106, din care 14.982 (71%) SRL, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului. Cele mai multe inmatriculari au fost inregistrate…

- „În perioada 1.01 – 31.01.2020 unitatile de turism în functiune cu minim 10 locuri-pat, au oferit turistilor 4728 camere cu 9741 locuri. În luna ianuarie 2020 au fost cazati 35671 turisti, din care 5519 turisti straini (reprezentând 15,5% din totalul turistilor).…

- Numarul mediu de pensionari inregistrat in Romania la nivelul anului 2019 este de 5,157 milioane de persoane, in scadere cu 50.000 fata de anul precedent, iar pensia medie lunara s-a situat la 1.292 de lei, in crestere cu 10,2%, de la an la an, arata datele Institutului National de Statistica (INS),…

- Rata somajului in Romania a fost, in ianuarie, de 3,9%, in scadere cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna precedenta, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS), conform Agerpres.Potrivit sursei citate, numarul somerilor in varsta de 15 -…