- Un convoi format din circa 100 de autovehicule, condus de Politia Rutiera si administratorul drumului, se deplaseaza joi seara pe DN 2A, pe ruta Harsova - Constanta, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), potrivit Agerpres.Potrivit IPJ Constanta, convoiul se intinde pe o lungime…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la ora 09:00, situația traficului se prezinta astfel: La nivelul județelor Braila și Tulcea, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, a decis ca in perioada codului rosu, intervalul orar 22.00-08.00 drumurile naționale…

- Echipaje ale Politiei, Jandarmeriei, doua autospeciale de stingere ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, precum si o ambulanta SMURD au fost mobilizate, marti noapte, in urma unui apel la 112 prin care autoritatile au fost alertate ca angajatul unei ferme viticole din apropierea orasului…

- Cautarile trupului unui marinar care, pe 23 ianuarie, a disparut dupa ce ar fi cazut de pe o nava aflata in manevre de formare a unui convoi in apele Dunarii, in zona localitatii constantene Izvoarele, au fost continuate duminica de catre echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Administratia Nationala de Meteorologie a afisat temperaturile inregistrate la statiile meteo de pe raza judetelor Constanta si Tulcea. Astfel, duminica, 02.02.2020, la ora 08.00, valorile sunt cuprinse intre 5ordm;C si 10ordm;C.Cel mai frig este la Harsova judetul Constanta , Corugea si Gorgova judetul…

- La solicitarea pompierilor constanteni un echipaj de cautare-salvare cu barca pneumatica din cadrul Garzii de Interventie Borcea a efectuat in acesta saptamana mai multe misiuni de cautare a unui barbat despre care se presupune ca s-ar fi inecat in data de 23 ianuarie. La solicitarea Inspectoratului…

- Un marinar a cazut in Dunare seara trecuta, in jurul orei 22.30, de pe o nava - pavilion Romania - aflata in manevre de formare a unui convoi, informeaza Agerpres.Barbatul este cautat acum, in zona localitatii Izvoarele (la km 347+500), de patru scafandri, cu o ambarcatiune, si de trei subofiteri din…

- Anul 2019 a fost unul plin de evenimente pentru pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta. Fie ca au ars locuinte, depozite, lacasuri de cult sau chiar ambarcatiuni, salvatorii s au luptat cu flacarile si au evitat tragedii.Sute de pompieri au stins flacari care au…