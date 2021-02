Constanta. Pericol de explozie. Conducta de gaze avariata

Pompierii militari de la ISU Dobrogea Constanta au fost solicitati, in jurul orei 01.00, prin apel la 112, sa intervina pentru pentru prevenirea si stingerea unui eminent incendiu ce ar putea izbucni la o conducta fisurata de gaze. Potrivit apelantului salvatorii trebuie sa ajunga in Zona Abator, pe strada Albastra. Acesta a mai explicat ca la locul indicat exista pericol de explozie in urma scurgerilor de gaze. Acolo au fost trimise un echipaj de pompieri cu o autospeciala de stins incendii dar ...