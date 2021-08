Stiri pe aceeasi tema

- Perchezitii la persoane banuite de inselaciune. Droguri intr o camera inchiriata de un tanar de 17 ani in Vama Veche.Astazi, 24 august, politistii Biroului de Investigare a Criminalitatii Economice din Mangalia, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au pus in executare 7 mandate…

- In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza doua percheziții domiciliare, in județul Cluj, la persoane banuite de fals informatic.…

- Joi dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza doua percheziții domiciliare, in județul Cluj, la persoane banuite de fals informatic. Acestea…

- Politistii din cadrul IPJ Alba efectueaza marti dimineata 16 perchezitii la mai mult persoane din zona Blajului, banuite de contrabanda cu tigari. "In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba,…

- Din cercetari a reiesit ca, in municipiul Bucuresti si judetele Constanta si Ilfov, ar exista persoane care ar detine programe informatice, cu ajutorul carora ar modifica indexul contoarelor electrice montate la consumatori persoane fizice si juridice.In cursul zilei de astazi, politistii Brigazii de…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, cu sprijinul colegilor din Ilfov, Prahova, Dambovița, Argeș, Gorj și București, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice și supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Giurgiu, pun in executare 44 de mandate de…

- Politistii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 3 perchezitii la persoane banuite de savarșirea unor infracțiuni de punere in circulație a unor produse purtand o marca identica sau similara cu marca inregistrata. La data de 23 iunie 2021, politistii Serviciului…

- Un numar de 18 percheziții domiciliare au loc la mai multe locații din județul Buzau, la persoane banuite de spalarea banilor. Fostul primar al orașului Nehoiu, Florentin Lungu, este unul dintre cei vizați de ancheta. In operațiune sunt implicați polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalitații…