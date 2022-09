Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s a petrecut joi nopatea in municipiul Constanta.Evenimentul s a produs pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, zona Dacia, intre un autoturism si o ambulanta.In urma impactului a rezultat vatamarea corporala usoara a celor 2 conducatori auto, precum si a asistentei din ambulanta, o femeie,…

- La data de 15 septembrie a.c., in jurul orei 23.30, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, la intersectia bulevardelor Tomis cu Alexandru Lapusneanu din municipiul Constanta. Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca impactul s a produs…

- Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati joi noapte sa intervina pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, zona Dacia, la un accident rutier produs intre un autoturism si o ambulanta. In urma coliziunii, ambulanta s a rasturnat intr o groapa a santierului…

- O romanca a murit intr-un accident de microbuz in regiunea Stainz, Austria. De asemenea, alte sase femei cu varste cuprinse intre 42 și 60 de ani, tot romance, au fost ranite. Victimele lucrau ca ingrijitoare de batrani in Austria și se intorceau in Romania. Alaturi de ele in masina se afla si soferul,…

- Cinci persoane, printre care un copil, au fost ranite si preluate cu elicopterele SMURD pentru a fi transportate la spitalul din Tulcea, dupa ce o caruta s-a rasturnat in satul Letea din Delta Dunarii, informeaza Agerpres. Cele cinci persoane, printre care un copil care si-a pierdut cunostinta, au fost…

- Trei copii care se aflau in trenuletul electric de agrement achizitionat de Primaria Bistrita, care circula pe o alee din parcul municipal, au fost raniti, luni dupa-masa, dupa ce vehiculul in cauza s-a rasturnat, potrivit datelor comunicate de Serviciul de Ambulanta Judetean Bistrita-Nasaud.…

- Un accident de circulatie soldat cu ranirea a cinci persoane s a produs sambata, pe DJ211A, in judetul Braila, una dintre victime fiind transportata cu elicopterul SMURD la un spital din Bucuresti.Potrivit IPJ Braila, accidentul s a produs in afara localitatii Cuza Voda.Politistii ajunsi la fata locului…

- Asociatia Baricada Verde din Constanta anunta organizarea unui protest in data de 23 iunie 2022, de la ora 18.00, in zona Consulatului Turc, pe strada Cuza Voda.Conform asociatiei, riveranii strazii Cuza Voda vor iesi in strada din cauza nemultumirilor cu privire la proiectul de reabilitare a strazii"Dintr…