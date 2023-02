Constanta: Patru persoane depistate cu substante interzise de politistii locali Actiunile de patrulare derulate de politistii locali au dus, ieri, la depistarea si prinderea unor persoane care aveau asupra lor substante interzise.Potrivit unui comunicat al DGPL Constanta, in jurul orei 20:00, la intersectia bulevardului Mamaia cu strada Mihai Viteazu, politistii locali au observat 4 persoane, 3 de sex masculin si una de sex feminin, care aveau un comportament suspect. Acestia au devenit agitati, motiv pentru care politistii locali au executat legitimarea si controlul corpor ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

