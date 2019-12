Stiri pe aceeasi tema

- Nimeni nu se face vinovat de moartea ui Razvan Ciobanu. Creatorul de moda a decedat la 29 aprilie intr-un accident de circulatie pe raza judetului Constanta. Dupa 7 luni de ancheta, s-a ajuns la concluzia ca designerul a incetat din viata in urma hemoragiei provocate de multiplele fracturi si leziuni…

- Dosarul penal al proiectelor finanțate din bani europeni ale lui Dan Barna a fost redeschis de DNA pe 28 octombrie 2019, pentru ca a fost clasat nelegal de DNA Alba pe "savarsirea infractiunii de folosire sau prezentarea cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete,…

- Rasturnare de situatie in dosarul Tranga. Procuratura a clasat dosarul in data de 31 iulie. Informatia a fost confirmata de catre reprezentantii Procuraturii. Procurorii au refuzat sa spuna motivul.

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul București au anunțat punerea sub urmarire penala a lui Mario Iorgulescu. Fiul președintelui LPF este acuzat de ucidere din culpa și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.