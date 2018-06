Organizatia judeteana PSD Constanta este "mai solidara ca oricand" cu presedintele partidului, Liviu Dragnea, in urma condamnarii in prim instanta de la ICCJ, social-democratii constanteni sustinand ca este o "sentinta juridica nedreapta si aberanta, nefundamentata pe dovezi si fapte", "o decizie stramba, influentata de protocoalele ilegale si de presiunile strazii". Intr-un comunicat postat pe facebook, PSD Constanta afirma ca "parghii oculte au functionat din nou in defavoarea democratiei si justitiei corecte". "Ziua de joi 21 iunie a.c. va ramane in istoria Romaniei moderne ca un moment negru,…