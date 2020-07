Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a vizitat joi seara complexul hotelier Amfiteatru-Belvedere-Panoramic, din statiunea Olimp, unitati turistice care au fost reabilitate si modernizate printr-o investitie privata in valoare de peste 35 de milioane de euro, pe care a apreciat-o ca "extrem de importanta" pentru…

- Guvernul intenționeaza sa dezvolte Fondul Român de Investiții, cu o capitalizare inițiala de aprox. 300 milioane euro, se arata în Planul de relansare a economiei. Fondul va putea investi în companii private, în domenii de activitate cu potențial de dezvoltare și avantaj competitiv…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, marti, ca Romania poate deconta de la Uniunea Europeana cheltuieli de 350 de milioane de euro pentru masurile luate in lupta impotriva Covid-19, dar si de 300 de milioane de euro pentru deciziile economice luate in starea de urgenta si starea de alerta, cum sunt somajul…

- Cosmin Olaroiu (51 de ani), antrenor in China, la Jiangsu Suning, a ales sa realizeze o investiție importanta in Romania: un complex de locuințe de lux, pe malul Marii Negre. Antrenorul roman Cosmin Olaroiu a investit peste 20 de milioane de euro intr-un proiect de lux in Mamaia, in care colaboreaza…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, la Braila, cu ocazia unei vizite pe care a facut-o pe santierul Podului suspendat peste Dunare, ca aceasta investitie va creste atractivitatea Romaniei si va atrage in zona investitori extrem de importanti."Aceasta investitie serveste nu numai…

- Investiția a permis dezvoltarea unui nou spațiu de producție pentru consumabilele destinate produselor de incalzire a tutunului, precum și o extindere a capacitaților existente de producție de țigarete și a inclus achiziția de mașini și dezvoltarea cladirilor și a infrastructurii. In total, a fost…

- Premierul Ludovic Orban a spus ca s-a ales ziua de 6 mai pentru a transmite ajutoare medicale in Republica Moldova pentru a celebra ziua cunoscuta ”Podul de Flori”, atunci cand, in 6 mai 1990, peste un milion de romani au trecut Prutul.”Pe 6 mai 1990, in urma cu 30 de ani, a avut loc trecerea…

- Turismul romanesc a pierdut pana acum 500 de milioane de euro, la care se adauga pierderile de 10 milioane de euro pentru week-end-ul de 1 Mai, din cauza inchiderii activitații, a declarat, la Antena 3, Corina Martin - președintele Federației Asociațiilor de Promovare Turistica din Romania (FAPT).Aceasta…