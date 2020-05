Stiri pe aceeasi tema

- Acum, tanara politista este verificata de sefi, dupa ce un cetatean a trimis imaginile chiar la Politie, aratand ca tanara incalca restrictiile de circulatie, fiind pe plaja, in timpul liber. Femeia este angajata a Sectiei 1 de Politie, iar pozele au fost facute marti, 12 mai, in statiunea Mamaia. "Urmare…

- Revolta intre oameni dupa ce o polițista s-a pozat la plaja, in Mamaia, in plina pandemie și pe timp de stare de urgența. Dupa cateva cercetari, s-a aflat și cine este tanara care a ajuns acum și in atenția superiorilor.

- Polițista care s-a pozat la plaja, in Mamaia, apoi a postat poze pe Facebook, este agenta la Secția 1 Poliție Constanța. Se numește Roxana și din primele cercetari se pare ca tanara a mai mers și in alte zile la plaja, doar ca de aceasta data s-a și fotografiat și a urcat imaginile pe internet.

- O polițista din Constanța este cercetata, dupa ce marți, 12 mai, s-a pozat la plaja cu o prietena. Imaginile au fost postate pe Facebook cu menționarea „se simte plina de energie”. Cazul a fost semnalat de un cetațean, in condițiile restricțiilor impuse prin ordonanțe militare care interzic astfel de activitați.

- Marea campioana a Constantei si a Romaniei Eliza Samara, multipla campioana europeana la tenis de masa, a postat pe Facebook o imagine cu ea din copilarie, pe cand facea primii pasi in sportul care i a adus mari succese si satisfactii. "Am dat peste poza aceasta in arhiva Ce spuneti, seman Sa ne fie…

- Constantin Draganescu, actorul Teatrului Bulandra din 1982, a murit la varsta de 84 de ani, a anuntat institutia pe pagina de Facebook. "Ne vom aminti intotdeauna cu drag rolurile carora le-a dat viata", a transmis echipa Teatrului. Nascut în anul 1936 la Constanta, Constantin Draganescu a absolvit…

- Un profesor de la Universitatea „Ovidius” din Constanța a ținut miercuri primul curs live pe Facebook, de cand s-a luat decizia ca activitatea universitații sa se mute, in urmatoarea perioada, in mediul online. 13 studenți au fost totuși intr-o sala de clasa, iar 40 l-au urmarit pe Facebook, anunța…

- Un barbat de 35 de ani a fost arestat preventiv, vineri, acuzat ca, intr-o postare pe Facebook, ar fi amenințat mai mulți martori dintr-un dosar penal. Cel acuzat este același barbat care a tras cu pistolul vara trecuta intr-un club din Mamaia, au declarat pentru MEDIAFAX surse din ancheta.Un…