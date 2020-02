Stiri pe aceeasi tema

- Operatiunea de ridicare a navei incarcate cu oi, care a esuat la sfarsitul lunii noiembrie in Portul Midia, a fost reluata, marti dupa-amiaza, de reprezentantii firmei de ranfluare. Prima incercare de ridicare a navei respective, care a avut loc sambata, nu a fost reusita dupa ce puntea opt a navei…

- Imaginile de pe digul de est din Portul Midia arata exact momentul in care cablurile macaralei Neptun s-au rupt. Nava ajunsese la o inclinație de aproape 45 de grade, moment in care unul dintre borduri a cedat, iar tensiunea pusa in cabluri a facut ca și acestea sa se desprinda. Reprezentanții GSP au…

- Alin Vintila, reprezentantul Grup Servicii Petroliere, firma care a castigat contractul pentru ranfluarea navei Queen Hind, a declarat ca sambata dimineata a inceput operatiunea de verticalizare a navei, cu ajutorul unei macarale, iar aceasta s-a oprit dupa ce mai multe spire ale cablurilor de ridicare…

- Operațiunea de scoatere a epavei pline cu oi din Portul Midia s-a oprit, la doua ore de la inceperea lucrarilor, dupa ce cablurile de ridicare a navei au cedat din cauza greutații. Reprezentantul firmei care se ocupa de evacuarea navei spune ca nava este mai grea decat reieșea din documentația prezentata,…

- Operațiunea de scoatere a epavei pline cu oi din Portul Midia s-a oprit la doua ore de la inceperea lucrarilor, dupa ce cablurile de ridicare a navei au cedat din cauza greutații, a declarat pentru Mediafax reprezentantul firmei care se ocupa de evacuarea navei, Alin Vintila.

- Nava care s-a scufundat in Potrul Midia, in urma cu aproape doua luni, va fi scoasa din apa, dupa ce Compania Naționala Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a semnat un contract in acest sens cu Grup Servicii Petroliere. Operațiunea a inceput sambata și va dura in jur de o luna. Valoarea contractului…

- Administrația Porturilor Maritime a semnat, marți, contractul cu firma care se va ocupa de scoaterea la mal a navei incarcate cu oi care s-a rasturnat in noiembrie in Portul Midia. Societatea are un termen de 35 de zile pentru efectuarea operațiunii, pentru care va incasa 4 milioane de euro, anunța…

- Autoritațile au reluat, luni dimineața, operațiunile prin care incearca aducerea la mal a navei rasturnate in Portul Midia. Potrivit ISU Constanța, acțiunea de evacuare a celor aproximativ 14.000 de oi de pe vas este in stand-by. Reprezentanții ISU Constanța susțin ca forțele implicate incearca, luni…