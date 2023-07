Constanta: O femeie din satul Culmea a murit dupa ce si-a dat foc O tragedie a avut loc in satul Culmea, judetul Constanta. Este vorba despre o femeie de 49 de ani care s a sinucis, dupa ce si a dat foc in interiorul locuintei. Fiica ei a suferit arsuri si a fost transportata la spital. Citeste si:Incendiu in Tulcea, astazi Vegetatia uscata din interiorul unei gospodarii, curprinsa de flacari FOTO ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

- Astazi, 26 iulie, o tragedie s a produs in judetul Constanta. Evenimentul s a produs in localitatea Culmea.Potrivit unor surse, o femeie in varsta de aproximativ 49 de ani s ar fi autoincendiat.In cele din urma, din nefericire, aceasta a murit. Vom reveni Citeste si: Interventie de urgenta la Primaria…

