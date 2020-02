Stiri pe aceeasi tema

- O barja de cereale s-a scufundat, luni, in jurul orei 11:30, in portul Agigea, noteaza Replica de Constanța. Barja de cereale scufundata, luni, in portul Agigea este sub pavilion slovac. Pana la aceasta ora, nu s-au raportat victime.

- Alerta in Portul Agigea din Constanta Sud Agigea.Conform surselor din cadrul Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime Constanta, o barja s a scufundat in prima parte a zilei.Vom reveniSursa foto: Captura video Facebook.com ...

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime (CNAPM) Constanta are in derulare o a doua procedura privind atribuirea contractului pentru ranfluarea navei incarcate cu peste 14.000 de oi care a esuat in noiembrie 2019, in Portul Midia, si totodata pentru realizarea serviciului de ecarisaj, la…

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste duminica, 15 decembrie a.c., incepand cu ora 15.00, Memorialul "Dumitru Antonesculdquo;, turneu de fotbal rezervat veteranilor, in memoria legendei FC Farul Dumitru Antonescu, de la a carui moarte s au implinit trei ani pe 25 aprilie 2019. La turneu vor participa…

- Nava Queen Hind, sub pavilion Palau, incarcata cu 14.600 de oi si un echipaj de 22 de marinari de nationalitate siriana, s-a inclinat periculos si s-a scufundat partial pe bordul drept, duminica, in bazinul Portului Midia, informeaza IPJ Constanta. Conform sursei citate, apel de urgenta a fost primit…

- Alerta in portul Midia-Navodari unde un vas incarcat cu ovine se scufunda din cauza numarului prea mare de animale aflate la bord. Comandantul a cerut abandonul vasului, insa autoritațile portuare au cerut comandantului sa duca nava pe lateral și sa o puna uscat. Reprezentanți ai Autoritații Navale…

- Premiera in Romania. OMV Petrom a adus la tarm platforma marina Gloria, prima operațiune de acest fel din istoria industriei petroliere romanești Producatorul de titei si gaze OMV Petrom a anuntat marti ca a finalizat procesul de aducere la tarm a platformei autoridicatoare Gloria, din zona de productie…

- Simona Halep și Ioni Iuruc au luat o decizie foarte importanta in privința relației lor. Marele eveniment va avea loc in luna septembrie,in acest an, la Constanta, orasul natal al marii campioane. La nunta vor participa peste 1000 de persoane, dintre care multe personalitati din lumea sportului.