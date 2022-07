Constanţa: O aeronavă privată a suferit o avarie la aterizarea pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu O aeronava ce apartine unui operator privat strain a suferit o defectiune, sambata, in momentul aterizarii pe Aeroportul International Mihail Kogalniceanu, fara a se inregistra victime si fara perturbarea traficului aerian, au informat reprezentantii aeroportului. „In data de 16.07.2022, pe Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta, a avut loc un accident minor de aeronava, fara victime. Aeronava de tip Kitfox, apartinand unui operator privat strain, efectua un zbor pe ruta Tuzla – Mihail Kogalniceanu, iar dupa momentul aterizarii, la ora 07,42, aeronava a efectuat o intoarcere la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

