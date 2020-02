Nicolae Stefanuta (USR) a inaugurat sambata, la Constanta, al doilea sau birou de europarlamentar din tara, dupa orasul natal Sibiu, el afirmand, intr-o conferinta de presa, ca pentru aceasta zona sunt deficitare investitiile in domeniul economic, spatiile verzi sunt foarte putine si nu exista oportunitati pentru atragerea tinerilor.



Potrivit lui Stefanuta, desi Romania este stat membru al Uniunii Europene de 13 ani, tara noastra nu are dezvoltarea corespunzatoare.



"Pentru mine, acesti 13 ani nu au fost suficient de bine valorificati de Romania, nu am vazut acea dezvoltare…