Constanta: Neversea Beach, o oaza de relaxare la malul marii. Cu ce surprize sunt asteptati fanii festivalului Neversea

Stiri pe aceeasi tema

- Bataie la malul marii, la Navodari, intre doi vietnamezi: unul dintre ei a fost injunghiat in zona abdomenului, transmite IPJ Constanța. Polițiștii l-au prins pe agresor in scurt timp și i-au intocmit dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Polițiștii din Navodari au fost sesizați miercuri noaptea…

- Alerta de Cod Roșu de furtuna pentru mai multe localitați din județul Constanța. Turiștii care se afla la mare au primit pe telefoanele mobile o alerta din partea autoritaților in care au fost avertizați sa se adaposteasca pe timpul furtunii. Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o…

- NEVERSEA revine dupa aproximativ doi ani de pauza. Festivalul de la malul marii ar urma sa aiba loc, conform spuselor lui Edi Chereji, directorul de comunicare și marketing de la UNTOLD și NEVERSEA, la sfarșitul lunii august, inceputul lunii septembrie. „Noi incercam sa revenim cu o soluție și pentru…

- Concediul este una dintre cele mai asteptate perioade din an, fiind un moment care ne ajuta sa ne imbunatatim starea emotionala, sanatatea fizica si chiar relatiile de familie, si este tare dificil sa ne refuzam aceasta placere, mai ales in conditiile actuale, dupa multe luni pline de anxietate, incertitudine…

- Situatie actualizata la nivelul judetului Constanta, privind noul coronavirus. In acest moment, sunt 86 de persoane internate, dintre care 79 din judetul Constanta si 7 din alte judete. De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 42.755 de persoane…

- Festivalul Neversea va avea loc in 2021 pe plaja din Constanța, dar la o alta data, anunța organizatorii. „Vineri, 14 mai, autoritațile au prezentat normele de desfașurare a evenimentelor pana inclusiv in luna august, norme care, in forma actuala, fac imposibila organizarea festivalului Neversea in…

- In acest moment, sunt 148 de persoane internate, dintre care 143 din judetul Constanta si 5 din alte judete. Todata, un numar total de 400 de persoane sunt izolate la domiciliu.De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 42.474 de persoane infectate…

- In acest moment, sunt 336 de persoane internate, dintre care 312 din judetul Constanta si 24 din alte judete. Facem mentiunea ca persoanele din alte judete, dar internate in Constanta, sunt raportate in situatiile din judetele de provenienta.De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului…