Nava maritima franceza de patrulare Commandant Birot, dislocata in Marea Neagra, face o escala in Portul Constanta, in perioada 4 -7 decembrie, in cadrul misiunilor regulate pentru a arata solidaritatea Frantei fata de aliatii sai si pentru a pastra libertatea de navigatie pe aceasta mare, a informat Ambasada Frantei in Romania. Conform sursei citate, escala bastimentului francez in Portul Constanta se inscrie in cooperarea dintre fortele navale franceze si romane si va permite realizarea de actiuni comune. "Pe parcursul acestei escale, echipajul navei Commandant Birot va face schimb de experienta…