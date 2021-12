Constanta: Modificari in cadrul societatii comerciale TEHNOTERM DOBROGEA SRL

Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial a fost publicata Decizia nr. 9 din data de 22 octombrie 2021 a Consiliului de Administratie al societatii Ameropa Grains SA Constanta.Potrivit documentului, Consiliul de Administratie al AMEROPA GRAINS S.A. Constanta adopta in unanimitate urmatoarea decizie:Articolul 1Aproba deschiderea…

- Laacute;szloacute; Borbely a vorbit despre societate prin metafora cubului rubik.El a spus ca viata sociala este precum a cubului si fiecare parte trebuie sa fie la locul ei pentru a fi perfect. Asta e societatea in care traim.Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- Ca urmare a faptului ca pe rețelele de socializare circula un anunț care face referire la sistarea furnizarii apei potabile incepand de astazi – 03 noiembrie 2021, ora 22.00, pana joi – 04 noiembrie 2021, ora 12.00, RAJA SA anunța toți consumatorii ca aceasta este o informație falsa. „Toate comunicarile…

- Trady 2000 SRL a obtinut un document de urbanism de la municipalitate Vor sa modifice proiectul de pe Aurel Vlaicu Primaria municipiului Constanta a eliberat un certificat de urbanism pentru societatea Trady 2000 SRL care doreste sa modifice proiectul de pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta. Asadar,…

- La data de 19.08.2021 a fost luata hotararea numarul 1 in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Global Building Investment SA. Actionarii societatii Global Building Investment SA, reprezentand 100 capital social in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata hotararea nr. 1 din 2021 a ascociatilor societatii comerciale MEGALEX TRADING S.R.L..Astfel, Oprea Petrica Constantin, Boja Iulian Cristian si Chirica Paraschiva au luat urmatoarele decizii:S a hotarat inchiderea punctului de lucru din municipiul Constanta,…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata decizia nr. 1 din data de 17.08.2021 a asociatului societatii comerciale ECOFRIENO SECURITY S.R.L.Aydeniz Cuma, in calitate de asociat la ECOFRIEND SECURITY S.R.L., cesioneaza la valoare nominala un numar de 10 parti sociale, in cuantum de 100 lei lui…

- Incendiu in municipiul Constanta. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta a fost solicitat sa intervina astazi pe strada Ecaterina Varga din municipiu.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un incendiu izbucnit in apartament.Misiunea se afla in desfasurare.…