Pe drumul drept, unul merge, Celalalt, in cerc se-nvarte Si-si așteapta intoarcerea, In camp, intr-o casa parasita. Așteapta iubirea pierduta. Plec și eu… Dupa mine, tristețe… Nici drept nu merg, nici in diagonala. Spre nicaieri și niciodata, Precum trenurile cand deraiaza… (Traducere din limba rusa, de Constanța Modell)