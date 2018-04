Stiri pe aceeasi tema

- Mii de credinciosi au participat la Slujba de Inviere de la Catedrala Arhiepiscopala din Constanta, Lumina Sfanta fiind adusa si in acest an de pe mare de catre arhiepiscopul Tomisului insa din cauza valurilor IPS Teodosie nu a mai putut sosi in dreptul Cazinoului, asa cum era programat, ci a venit…

- Noaptea de Inviere, in Arhiepiscopia Tomisului, a fost si in acest an una deosebita.Arhiepscopul locului, IPS Teodosie, a venit cu lumina pentru credinciosi de pe mare refacand, astfel, drumul savarsit de Sfantul Apostul Andrei catre meleagurile Dobrogei.Conform celor dinainte stabilite salupa de salvare…

- Lumina Învierii va veni și în acest an la Constanța pe mare, dupa care va avea loc o scurta procesiune pâna în parcul Catedralei Arhiepiscopale, acolo unde va fi oficiata Slujba de Înviere. O delegație a Patriarhiei Române va aduce Lumina Sfânta de la Ierusalim,…

- O delegatie a Patriarhiei Romane va aduce Lumina Sfanta de la Ierusalim, sambata seara, iar pe Aeroportul Henri Coanda vor fi reprezentanti din toate arhiepiscopiile si episcopiile care vor lua lumina si o vor duce in localitatile lor. IPS Teodosie a spus, marti, intr-o conferinta de presa,…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, va aduce lumina de Inviere pe apa marii, cu barca, urmand ca inainte de miezul nopții sa oficieze Slujba Invierii in parcul catedralei Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța.

- Azi, Biserica Ortodoxa se afla in Duminica Ortodoxiei, prima din Postul Mare.In urma cu putin timp, IPS Teodosie a finalizat Sfanta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta.Acum, dupa Sfanta Liturghie, ierarhul, preotii si credinciosii au plecat intr o procesiune…

- Pe 25 februarie, Biserica Ortodoxa se afla in Duminica Ortodoxiei, prima din Postul Mare. Cu acest prilej, incepand cu ora 8.45, IPS Teodosie va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta.Dupa Sfanta Liturghie, ierarhul, preotii si credinciosii…

- Ieri dimineata, IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a savarsit Sfanta Liturghie la manastirea Dervent, judetul Constanta.Dupa slujba inaltul ierarh a oficiat parastasul la 40 de zile de la mutarea catre Domnul a Arhimandritului Paisie Fantaziu, inmormantat in cimitirul acestui asezamant monahal.Parintele…