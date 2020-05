Stiri pe aceeasi tema

- Un mesaj al unor detinuti politic care au lucrat in anii ’50 la repararea Cazinoului din Constanta a fost gasit in timpul lucrarilor de reabilitare a monumentului care au loc in aceasta perioada. Scrisoarea detinutilor era zidita in fereastra scoica dinspre mare, din sala de spectacole a Cazinoului.…

- Este un strigat de ajutor scris de Botos Dumitru din judetul Arad si alti 13 dintre cei 100 de detinuti care au lucrat in anii 1950 la renovarea Cazinoului dupa bombardamentele din cel de-al Doilea Razboi Mondial. Acestia au folosit o bucata de hartie rupta dintr-un sac de ciment, pe 31 decembrie 1951.

- Primaria Constanța a transmis, printr-un comunicat de presa, mesajul pe care deținuții politici l-au ascuns in fereastra scoica dinspre mare, din sala de spectacole a Cazinoului. Pe o bucata de hartie rupta dintr-un sac de ciment (foto: Primaria Constanța), aceștia au scris cateva randuri despre ei:…

- O noua descoperire de senzație a avut loc in timpul lucrarilor de modernizare a Cazinoului din Constanța. Dupa ce au gasit printre zidurile cladirii schite ce ar fi fost ascunse de detinutii care au lucrat la renovarea acesteia in anii 1950, restauratorii au dat peste un mesaj emoționant, conform site-ului…

- Un mesaj al unor detinuti politic care au lucrat in anii '50 la repararea Cazinoului din Constanta a fost gasit in timpul lucrarilor de reabilitare a monumentului care au loc in aceasta perioada. Scrisoarea detinutilor era zidita in fereastra scoica dinspre mare, din sala de spectacole a Cazinoului.

- Arhitectul care coordoneaza acum lucrarile de reparatii, din partea Primariei Constanta, a facut public faptul ca un prim mesaj a fost gasit, impaturit, in tencuiala cu care a fost astupata fereastra-scoica dinspre mare (similara celei vizibile pe fatada dinspre Acvariu), decopertata recent. Aceasta…

- Lucrarile pentru reabilitarea Cazinoului din Constanta au inceput, iar in prezent sunt demolate elementele care au fost introduse ulterior constructiei originale, urmand ca fatada cladirii sa ajunga la forma originala din 1910.

- Am decis sa scriu aceste randuri dupa ce in Libertatea a aparut inca un articol in care se sugereaza ca “deținuții mananca prea mulți bani de la stat”, ca sa o spun in modul plastic ales de colegii mei. De ce mi se par periculoase acest gen de comparații? ”Un bolnav de coronavirus din Constanța primește…